В России рассказали о цене взятия Часова Яра

Город Часов Яр взят Вооруженными силами России благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов. Об этой цене взятия населенного пункта рассказал в Telegram российский писатель и публицист, офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин.
По его словам, бои за город шли «месяцы, месяцы и месяцы».
За этой строчкой — тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий
Материалы по теме:
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025
«Что сказать-то? "Ура"? "Наконец-то"? "Русские идут"? "Свершилось"? Что?.. Спасибо. Спасибо навсегда», — подытожил публицист.
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО был освобожден «Южной» группировкой войск.