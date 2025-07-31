В России рассказали о цене взятия Часова Яра

Публицист Прилепин: Часов Яр взят ценой тысяч подвигов и несчетных тонн снарядов

Город Часов Яр взят Вооруженными силами России благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов. Об этой цене взятия населенного пункта рассказал в Telegram российский писатель и публицист, офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин.

По его словам, бои за город шли «месяцы, месяцы и месяцы».

За этой строчкой — тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий Захар Прилепин

«Что сказать-то? "Ура"? "Наконец-то"? "Русские идут"? "Свершилось"? Что?.. Спасибо. Спасибо навсегда», — подытожил публицист.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО был освобожден «Южной» группировкой войск.