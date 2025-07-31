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12:50, 31 июля 2025Россия

В России объяснили ценность взятия под контроль Часова Яра

Политолог Солонников: Взятие Часова Яра является серьезной победой России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / АР

Название города Часов Яр широко известно за пределами линии боевого соприкосновения, это будет иметь серьезный отклик в обществе. Так ценность взятия населенного пункта под контроль объяснил политолог Дмитрий Солонников, чьи слова приводит РЕН ТВ.

«Название города широко известно за пределами линии боевого соприкосновения. Это действительно гордо звучит и будет иметь серьезный отклик и среди тех, кто воюет, и среди тех, кто следит за нашими ребятами, которые продвигаются вперед», — пояснил эксперт.

По его мнению, операция по взятию города является серьезным достижением и победой для России. Солонников также отметил, что Москва дальше может использовать факт продвижения армии в качестве дипломатического хода.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что Часов Яр был взят российскими войсками под контроль благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

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