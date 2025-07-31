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12:27, 31 июля 2025Россия

Белоусов обратился к участвовавшим во взятии Часова Яра бойцам

Глава Минобороны Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль Часов Яр
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Белоусов обратился к командованию и личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.

«История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций», — говорится в обращении.

Министр обороны поблагодарил бойцов за выполнение задачи, а также отметил, что соединение стойко и мужественно противостоит украинским войскам, а также продвигается вперед.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что Часов Яр был взят российскими войсками благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

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