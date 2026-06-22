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22:50, 22 июня 2026Россия

Развожаев объяснил желание Украины навредить севастопольцам

Развожаев заявил, что Севастополь всегда был для Украины красной тряпкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Севастополь всегда был для Украины «красной тряпкой», отсюда и желание навредить как севастопольцам, так и крымчанам, объяснил губернатор города Михаил Развожаев, пишет ИС «Вести».

По его словам, руководство Украины никогда не примет выбор жителей Севастополя и Крыма, который они сделали в 2014 году. «Севастополь всегда был "красной тряпкой", а сегодня так особенно», — подчеркнул он.

Развожаев добавил, что крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины. Он добавил, что крымчане, севастопольцы преодолели все трудности.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю.

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