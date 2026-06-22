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22:30, 22 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Ультиматум Зеленского Лукашенко назвали «логикой самоубийцы»

Политолог Барынкин: Ультиматум Зеленского Лукашенко является примером логики самоубийцы
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием демонтировать якобы расположенные в приграничных районах ретрансляторы связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России является примером «логики самоубийцы». С таким сравнением в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Самая настоящая логика самоубийцы. На данном этапе отчетливо просматривается движение по так называемой лестнице эскалации, предел чему будет положен в соответствии со взаимными обязательствами Минска и Москвы в области безопасности

Артем Барынкиндоцент факультета международных отношений СПбГУ

Барынкин подчеркнул, что угрозы Зеленского дальнейшими ударами по Белоруссии в случае отказа Лукашенко демонтировать якобы предназначенное для БПЛА ВС России оборудование является примером нелогичных действий Киева в условиях агонии нынешнего руководства страны. Политолог добавил, что украинские власти пытаются втянуть Минск в вооруженный конфликт, не задумываясь о возможных жертвах и последствиях.

Ранее Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать ретрансляторы и прекратить поставки топлива якобы для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.

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