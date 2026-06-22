Ультиматум Зеленского Лукашенко назвали «логикой самоубийцы»

Политолог Барынкин: Ультиматум Зеленского Лукашенко является примером логики самоубийцы

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием демонтировать якобы расположенные в приграничных районах ретрансляторы связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России является примером «логики самоубийцы». С таким сравнением в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Самая настоящая логика самоубийцы. На данном этапе отчетливо просматривается движение по так называемой лестнице эскалации, предел чему будет положен в соответствии со взаимными обязательствами Минска и Москвы в области безопасности Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Барынкин подчеркнул, что угрозы Зеленского дальнейшими ударами по Белоруссии в случае отказа Лукашенко демонтировать якобы предназначенное для БПЛА ВС России оборудование является примером нелогичных действий Киева в условиях агонии нынешнего руководства страны. Политолог добавил, что украинские власти пытаются втянуть Минск в вооруженный конфликт, не задумываясь о возможных жертвах и последствиях.

Ранее Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать ретрансляторы и прекратить поставки топлива якобы для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.