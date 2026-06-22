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22:50, 22 июня 2026Россия

В российском регионе ввели режим ЧС после смерча

РИА Новости: В свердловской Кушве ввели режим ЧС после смерча
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории свердловской Кушвы после смерча. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики свердловского региона.

Согласно предварительной информации, в результате стихийного бедствия повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. На данный момент ликвидируются последствия шквалистого ветра. Известно, что водоснабжение восстановлено, однако в его работе могут быть перебои. При этом газоснабжение временно отключено.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей Свердловской области. В свою очередь, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев посчитал, что в регионе наблюдался именно смерч, а не торнадо.

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