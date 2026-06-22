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21:48, 22 июня 2026Экономика

Синоптик отреагировал на видео с мощным торнадо в российском регионе

Синоптик Голубев заявил, что в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетТорнадо в США:

Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев прокомментировал видео, на котором запечатлено мощное торнадо в Свердловской области. Его слова приводит РИА Новости.

Голубев отреагировал на видео с мощным торнадо в российском регионе и заявил, что на ролике запечатлен смерч. Он подчеркнул, что в России не встречается торнадо, это явление обычно происходит в США.

«Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо — это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей Свердловской области. Стало известно, что в результате стихийного бедствия были повреждены десятки домов и автомобилей, а также повалены деревья в Кушве, Новой Ляле и Верхней Туре.

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