Трамп объявил об открытии Ормузского пролива

Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства по итогам встречи США и Ирана в Швейцарии. «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — сказал американский лидер.

Глава США также сообщил, что накануне через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо до этого.

После заключения меморандума о взаимопонимании с США Иран стал наращивать экспорт нефти через Ормузский пролив. Сразу три супертанкера (Elva, Virgo и Vigor) начали готовиться к отправлению к побережью Сингапура

До этого Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан. Он обещал, что Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня.