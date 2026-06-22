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23:13, 22 июня 2026Мир

Трамп объявил об открытии Ормузского пролива

Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства по итогам встречи США и Ирана в Швейцарии. «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — сказал американский лидер.

Глава США также сообщил, что накануне через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо до этого.

После заключения меморандума о взаимопонимании с США Иран стал наращивать экспорт нефти через Ормузский пролив. Сразу три супертанкера (Elva, Virgo и Vigor) начали готовиться к отправлению к побережью Сингапура

До этого Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан. Он обещал, что Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня.

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