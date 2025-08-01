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12:26, 1 августа 2025Россия

В Минобороны перечислили взятые армией России под контроль за неделю населенные пункты

Минобороны: За неделю армия России заняла семь населенных пунктов в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За неделю с 26 июля по 1 августа Российская армия взяла под контроль семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Их наименования журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, подразделения Южной группировки войск, продолжив продвижение в глубь обороны Вооруженных сил Украины, заняли город Часов Яр Донецкой народной республики. В свою очередь бойцы «Центра» установили контроль над донецкими Бойковкой, Бельгийкой и Новоукраинкой. Кроме того, военнослужащие группировки «Восток» продвинулись, выбив украинские силы из Зеленого Гая ДНР, Малиевки Днепропетровской области и Темировки Запорожской.

В Минобороны России также отчитались о семи групповых ударах по военным объектам Украины за неделю. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, места производства беспилотников и пункты управления ими, склады робототехники и вооружения, а также места временной дислокации живой силы противника.

Ранее публицист Захар (Евгений) Прилепин рассказал, что Часов Яр был взят российскими войсками благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

ЖЗЛ
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