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12:08, 1 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло цели семи групповых ударов по Украине

Минобороны: За неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В результате атак высокоточным оружием поражение получили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), военные аэродромы, цеха по производству дронов и пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) дальнего действия.

Помимо того, ударам подверглись склады с робототехническими комплексами, ракетами и боеприпасами, а также пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее военкоры раскрыли обеспечившую успех ночной атаки на объекты ВСУ хитрость. Отмечалось, что перед ночной атакой российских войск на объекты ВСУ из строя вывели системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Предположительно, сбой в работе ПВО связан с выводом из строя системы «Вираж», отвечающей за контроль воздушного пространства.

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