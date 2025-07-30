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16:05, 30 июля 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли обеспечившую успех ночной атаки на объекты ВСУ хитрость

WarGonzo: Украинскую ПВО вывели из строя перед ночной атакой на объекты ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Перед ночной атакой российских войск на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из строя вывели системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сбой в работе ПВО связан с выводом из строя системы «Вираж», отвечающей за контроль воздушного пространства. Как уточнили авторы канала, благодаря этому многие дроны «Герань» смогли беспрепятственно достичь своих целей. Кроме того, координацию украинских расчетов усложнили перебои в работе VPN.

Под удары армии России попали военная инфраструктура, учебные центры и логистические узлы, через которые ВСУ снабжают группировку войск в Донбассе. По данным канала, один из основных ударов был нанесен по железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области, где находились эшелоны с боеприпасами и техникой, которые должны были отправить на красноармейское (украинское название — Покровское) направление.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 30 июля нанесли комбинированные атаки по объектам ВСУ. Прилеты зафиксировали в Харькове, Павлограде, Очакове и других городах Украины.

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