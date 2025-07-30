Российские военные нанесли несколько комбинированных ударов по объектам ВСУ

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Павлограде, Харькове и Очакове

Вооруженные силы России нанесли серию комбинированных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным источника, в Павлограде Днепропетровской области поступают сообщения о четырех попаданиях российских беспилотников «Герань» в районе железнодорожной ветки. Огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли в Павлоград на разгрузку – для отправки груза на покровское направление.

Также несколько прилетов было зафиксировано в Харькове на одном из промышленных предприятий. Помимо этого, российские войска атаковали ракетой объект в Очакове. Прилеты трех ракет пришлись в районе Очаковского порта. В Гончаровском Черниговской области российские дроны атаковали полигон, на котором проходят обучение украинские военнослужащие.

Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили удар российских войск по учебному полигону.