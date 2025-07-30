В ВСУ подтвердили удар российских войск по учебному полигону

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили удар российских войск по учебному полигону

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили удар российских войск по учебному полигону. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

В войсках добавили, что несмотря на принятые меры безопасности им не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По их информации, трое военных погибли и 18 было ранено. В ВСУ также сообщили, что на месте работают соответствующие экстренные службы, раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также сообщается, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ и назначено служебное расследование. Ведомство заключило, что если расследование установит, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее появились кадры удара ВС России по полигону Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Как только его местоположение рассекретили, ВС РФ направили две ракеты ОТРК «Искандер».

