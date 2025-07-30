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00:57, 30 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры удара ВС России по полигону Сухопутных войск ВСУ

Удар 2 «Искандеров» по полигону ВСУ в Черниговской области попал на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Изнанка» / Telegram

Появилось видео удара ВС России по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженном недалеко от населенного пункта Гончаровское в Черниговской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным Telegram-канала, на полигоне был развернут лагерь боевой подготовки батальонной тактической группы 169 учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва украинской армии. Как только его местоположение рассекретили, ВС РФ направили две ракеты ОТРК «Искандер».

Ранее в пресс-службе Сухопутных войск Украины подтвердили удар по полигону. Среди бойцов ВСУ есть жертвы и раненые, проводится внутреннее расследование.

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