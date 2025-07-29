Российская армия ударила по полигону ВСУ

Российская армия нанесла удар по учебному полигону ВСУ

Российская армия нанесла удар по учебному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ), местоположение объекта не раскрывается. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что в результате удара 3 бойца были ликвидированы, еще 18 — получили ранения. На месте работали сотрудники экстренных служб. По факту удара проводится внутреннее расследование.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Рэйз рассказал об отступлении украинских военнослужащих в Запорожской области. Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами армии РФ.