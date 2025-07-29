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23:56, 29 июля 2025Бывший СССР

Российская армия ударила по полигону ВСУ

Российская армия нанесла удар по учебному полигону ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия нанесла удар по учебному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ), местоположение объекта не раскрывается. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что в результате удара 3 бойца были ликвидированы, еще 18 — получили ранения. На месте работали сотрудники экстренных служб. По факту удара проводится внутреннее расследование.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Рэйз рассказал об отступлении украинских военнослужащих в Запорожской области. Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами армии РФ.

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