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14:59, 1 августа 2025Бывший СССР

Путин описал СВО словами «возвращаем свое»

Путин: Россия в ходе СВО не захватывает территории, а возвращает свое
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свое. Такими словами действия Москвы описал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе совместной пресс-конференции лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал тактику российских войск на Украине успешной и описал словами «отгрызут, захватят и пойдут дальше».

Президент России поправил коллегу: «Вернут. Это — наше».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Встреча глав государств проходит на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

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