Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 1 августа 2025Бывший СССР

Кадры встречи Путина и Лукашенко появились в сети

Кремль опубликовал кадры встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Кадры их встречи опубликовал Кремль в своем Telegram-канале.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам», — говорится в сообщении.

Встреча президентов проходит на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. На опубликованном видео главы государств обнимаются, после чего белорусского лидера также выходят поприветствовать священнослужители.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Известно, что он прибыл в Россию, чтобы провести встречу в формате тет-а-тет со своим российским коллегой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

    Лепсу предложили изменить строчки его хита на «Я уеду жить в Суздаль»

    Путин высказался о переговорах России и Украины

    Неизвестная Трампу страна погрузилась в хаос из-за тарифов США

    Трампа уличили в попытке отвернуться от важного союзника США

    В центре российского города нашли зуб молодого мамонта

    В России напомнили о памятнике азербайджанцам под Ростовом на фоне скандала с Айвазовским

    Продажи пива в Германии обвалились

    Белоруссия начала готовить силы спецопераций на границе с Украиной

    Глава МИД Румынии потребовала убрать флаг России в одном городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости