Кадры встречи Путина и Лукашенко появились в сети

Кремль опубликовал кадры встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме. Кадры их встречи опубликовал Кремль в своем Telegram-канале.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам», — говорится в сообщении.

Встреча президентов проходит на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. На опубликованном видео главы государств обнимаются, после чего белорусского лидера также выходят поприветствовать священнослужители.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Известно, что он прибыл в Россию, чтобы провести встречу в формате тет-а-тет со своим российским коллегой.