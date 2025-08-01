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12:02, 1 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Об этом рассказал Telegram-канал «Пул Первого» в пятницу, 1 августа.

«Посадка в Питере, встречает — губернатор Ленинградской области [Александр] Дрозденко», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Лукашенко встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в формате тет-а-тет. На встрече главы государств обсудят союзные проекты, развитие российско-белорусских отношений.

Лукашенко назвал Россию и российский народ самыми близкими для республики. По его словам, пока он занимает пост президента, этот факт является аксиомой.

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