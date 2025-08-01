Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 1 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко встретится с Путиным

Лукашенко прилетит в Россию, чтобы встретиться с Путиным один на один
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко прилетит с рабочим визитом в Россию 1 июля. На встрече главы государств обсудят союзные проекты, развитие российско-белорусских отношений, а также международную повестку и региональную безопасность.

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении канала.

Ранее белорусский лидер назвал Россию и российский народ самыми близкими для республики. По его словам, пока он занимает пост президента, этот факт является аксиомой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан потребовал извинений от ТАСС из-за новости о сносе памятника Айвазовскому. Чем недовольны власти республики?

    В регионе России начнут оповещать об атаках беспилотников по-новому

    Россиянин передал Украине данные о ПВО

    В работе Starlink снова произошел сбой

    В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

    Антон Миранчук рассказал о вопросах к медицине в Швейцарии

    На Западе отреагировали на отказ Зеленского признать потерю Часова Яра

    В Турции не стало 131-летней женщины

    20-летний сын Дэвида Бекхэма повторил фотосессию отца в трусах

    Бывший муж Долиной резко ответил обвинившему певицу в токсичности Дробышу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости