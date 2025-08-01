Лукашенко встретится с Путиным

Лукашенко прилетит в Россию, чтобы встретиться с Путиным один на один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко прилетит с рабочим визитом в Россию 1 июля. На встрече главы государств обсудят союзные проекты, развитие российско-белорусских отношений, а также международную повестку и региональную безопасность.

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении канала.

Ранее белорусский лидер назвал Россию и российский народ самыми близкими для республики. По его словам, пока он занимает пост президента, этот факт является аксиомой.