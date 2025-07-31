Лукашенко назвал самый близкий Белоруссии народ

Лукашено: Для нас нет никого ближе, чем Россия и русский народ

До тех пор, пока Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии, для Минска нет и не будет никого ближе, чем Россия и русский народ. Слова лидера страны передает БелТА.

«Вы должны, по крайней мере, пока я президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Москва остается гарантом безопасности республики. В то же время это не умаляет суверенитета страны.

Ранее Лукашенко призвал чиновников и дипломатов готовиться к военной мобилизации. Президент Белоруссии отметил, что, несмотря на мирное время, страна находится в очень тяжелом положении.