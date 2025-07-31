Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия живет в мирное время, когда нужна военная мобилизация

Белоруссии нужна военная мобилизация. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация», — объяснил Лукашенко.

Президент добавил, что 2025 и 2026 год будут сложными. По его словам, давление и требования будут повышаться и это коснется не только дипломатов, но и всего правительства. Белорусский лидер вместе с тем подчеркнул, что «экономику нужно удержать».

Лукашенко также рассказал об отношениях президента США Дональда Трампа с Белоруссией. Представитель Минска сообщил, что возвращение Трампа на пост американского лидера открыло окно возможностей для улучшения диалога.