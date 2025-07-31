Лукашенко рассказал об отношениях Трампа с Белоруссией

Лукашенко: Трамп может улучшить отношения США с Белоруссией

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для улучшения отношений страны с Белоруссией. Об этом президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его словам, принцип Трампа «Америка прежде всего» лучше, чем «либеральный миропорядок», который существовал при предыдущем президенте США Джо Байдене. Он добавил, что американцы готовы слушать Белоруссию.

«Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», — сказал он.

Ранее Лукашенко захотел поговорить с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет. В Минске также добавили, что все наиболее важные темы должны обсуждаться лично, поэтому лидеры стран уже договариваются о встрече.