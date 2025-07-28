Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет

В Минске анонсировали встречу Путина и Лукашенко тет-а-тет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в формате тет-а-тет и планирует договориться о встрече. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«У президентов Белоруссии и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так, пул тем — как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке», — анонсировала она.

В Минске также добавили, что все наиболее важные темы должны обсуждаться лично, поэтому лидеры стран уже договариваются о встрече.

Ранее Лукашенко передал привет от Путина послу России в Белоруссии Грызлову. 27 июля президенты провели телефонный разговор.