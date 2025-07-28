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12:00, 28 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко передал привет от Путина

Лукашенко передал привет от Путина послу России в Белоруссии Грызлову
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июля провел по телефону переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу он начал весьма интересно. Передал привет от Путина послу [России в Белоруссии Борису] Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор», — говорится в публикации.

Сколько длился разговор Путина и Лукашенко, не уточняется. Темы, которые обсуждали российский и белорусский лидеры, также не раскрываются.

В начале июля Лукашенко посетил под Могилевом племенной завод по выращиванию коз. Он возмутился запахом козьего молока, вспомнив, что Путин угощал его молоком без запаха.

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