Лукашенко передал привет от Путина послу России в Белоруссии Грызлову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июля провел по телефону переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу он начал весьма интересно. Передал привет от Путина послу [России в Белоруссии Борису] Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор», — говорится в публикации.

Сколько длился разговор Путина и Лукашенко, не уточняется. Темы, которые обсуждали российский и белорусский лидеры, также не раскрываются.

В начале июля Лукашенко посетил под Могилевом племенной завод по выращиванию коз. Он возмутился запахом козьего молока, вспомнив, что Путин угощал его молоком без запаха.

