Лукашенко возмутился молоком не как у Путина

Лукашенко возмутился из-за отличия белорусского козьего молока от путинского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения под Могилевом племенного завода по выращиванию коз возмутился тем, что козье молоко на предприятии имеет запах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин угощал его козьим молоком, которое не имело запаха, так что его можно было спутать с коровьим.

Глава республики поспорил с сотрудницей завода, представляющей продукцию, должно ли пахнуть козье молоко, а после потребовал налить ему на пробу. Впрочем, потом он сказал, что запаха не чувствует.

На том же мероприятии Лукашенко заявил о необходимости удваивать показатели по разведению коз, пока на них есть спрос. Он призвал «идти по максимуму», зарабатывать «живые деньги» и занимать рынок, а также выразил уверенность, что сейчас работа идет «ни шатко, ни валко».

В середине июня на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству президент Белоруссии подчеркнул, что если не изменить ситуацию с падежом скота в Белоруссии, то вскоре стране «жрать будет нечего». В качестве причин рекордного в истории падежа он назвал неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.