Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 8 июля 2025Экономика

Лукашенко возмутился молоком не как у Путина

Лукашенко возмутился из-за отличия белорусского козьего молока от путинского
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения под Могилевом племенного завода по выращиванию коз возмутился тем, что козье молоко на предприятии имеет запах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин угощал его козьим молоком, которое не имело запаха, так что его можно было спутать с коровьим.

Глава республики поспорил с сотрудницей завода, представляющей продукцию, должно ли пахнуть козье молоко, а после потребовал налить ему на пробу. Впрочем, потом он сказал, что запаха не чувствует.

На том же мероприятии Лукашенко заявил о необходимости удваивать показатели по разведению коз, пока на них есть спрос. Он призвал «идти по максимуму», зарабатывать «живые деньги» и занимать рынок, а также выразил уверенность, что сейчас работа идет «ни шатко, ни валко».

В середине июня на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству президент Белоруссии подчеркнул, что если не изменить ситуацию с падежом скота в Белоруссии, то вскоре стране «жрать будет нечего». В качестве причин рекордного в истории падежа он назвал неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкое посольство поиздевалось над флагом СССР. На карте послевоенной Германии он стал похож на нацистский

    Путин поручил дать отпуск российскому штурмовику с одной целью

    ФСБ заподозрила директора «7х7» в госизмене

    Названа причина смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста «Ливерпуля»

    58-летняя Рената Литвинова вышла в свет в наряде с глубоким декольте

    Упавший с шестого этажа турист спровоцировал расследование в отеле Таиланда

    Киркоров установил в квартире витражи со своим лицом и золотые унитазы

    Против лидера армянской оппозиции возбудили уголовное дело

    Высокопоставленный приближенный Трампа оказался уроженцем СССР

    Стало известно о нахождении россиян на американской базе для мигрантов в Гуантанамо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости