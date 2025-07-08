Лукашенко возмутился молоком не как у Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения под Могилевом племенного завода по выращиванию коз возмутился тем, что козье молоко на предприятии имеет запах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин угощал его козьим молоком, которое не имело запаха, так что его можно было спутать с коровьим.
Глава республики поспорил с сотрудницей завода, представляющей продукцию, должно ли пахнуть козье молоко, а после потребовал налить ему на пробу. Впрочем, потом он сказал, что запаха не чувствует.
На том же мероприятии Лукашенко заявил о необходимости удваивать показатели по разведению коз, пока на них есть спрос. Он призвал «идти по максимуму», зарабатывать «живые деньги» и занимать рынок, а также выразил уверенность, что сейчас работа идет «ни шатко, ни валко».
В середине июня на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству президент Белоруссии подчеркнул, что если не изменить ситуацию с падежом скота в Белоруссии, то вскоре стране «жрать будет нечего». В качестве причин рекордного в истории падежа он назвал неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.