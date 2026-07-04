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08:39, 4 июля 2026Мир

В России назвали циничными предложения Запада о перемирии на Украине

Сотрудник РАН Сухарев: Перемирие на Украине может использоваться для переброски сил Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перемирие на Украине может оценить как инструмент для развертывания военных сил с более активным вовлечением НАТО. К такому мнению в беседе с «Известиями» пришел главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Олег Сухарев.

Такие планы, по его словам, не скрываются и прослеживаются в действиях стран Запада. Сухарев заявил, что на фоне применения дронов в зоне конфликта инициативы Запада о перемирии выглядят противоречиво и вызывают критическую оценку.

«Поэтому здесь их планы налицо, они их не скрывают. Тем циничнее, когда они наводят на техникум в Старобельске свои квадрокоптеры. Тем циничнее выглядит предложение о некоем перемирии», — посетовал он.

Ранее в Госдуме заявили, что слова президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме и после форума говорят о готовности страны к переговорам по Украине. Со стороны Киева и западных партнеров Украины звучат лишь декларации на различные темы, включая временное перемирие по линии соприкосновения.

Политолог Инна Ливиненко заявила, что на Западе понимают неизбежность поражения Украины, на фоне ситуации на фронте Европа хочет обеспечить Киеву «передышку», настаивая на перемирии.

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