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02:48, 4 июля 2026Россия

В России указали на понимание Западом неизбежности поражения Украины

Литвиненко: Европа хочет обеспечить Украине «передышку» на фоне ситуации на фронте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

На Западе понимают неизбежность поражения Украины, на фоне ситуации на фронте Европа хочет обеспечить Киеву «передышку», настаивая на перемирии. На это указала политолог Инна Литвиненко в беседе с «Известиями».

По ее словам, подобные инициативы европейских политиков связаны с необходимостью объяснить свои действия собственным избирателям.

«Но ситуацию это не спасет. Европейские лидеры тем самым оправдывают свои действия в лице своего электората», — подчеркнула Литвиненко.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский допустил начало конфликта с Европой до 2030 года. Дипломат указал, что европейские страны сейчас ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.

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