Литвиненко: Европа хочет обеспечить Украине «передышку» на фоне ситуации на фронте

На Западе понимают неизбежность поражения Украины, на фоне ситуации на фронте Европа хочет обеспечить Киеву «передышку», настаивая на перемирии. На это указала политолог Инна Литвиненко в беседе с «Известиями».

По ее словам, подобные инициативы европейских политиков связаны с необходимостью объяснить свои действия собственным избирателям.

«Но ситуацию это не спасет. Европейские лидеры тем самым оправдывают свои действия в лице своего электората», — подчеркнула Литвиненко.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский допустил начало конфликта с Европой до 2030 года. Дипломат указал, что европейские страны сейчас ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.