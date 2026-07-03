Депутат Чепа: Заявления Путина на ПМЭФ и после говорят о готовности РФ к переговорам

Заявления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и после форума говорят о готовности страны к переговорам по Украине, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об отправленных Киеву сигналах.

«Я думаю, что те заявления президента, которые были и на Петербургском форуме, и после него, являются не просто сигналами, а заявлениями, которые говорят о нашей готовности и наших требованиях к переговорам. Мы последовательны, в том числе последовательны в намерениях, которые обсуждались в Анкоридже, которые мы выдвигали на предыдущих переговорах. Мы об этом говорим, и это мы нисколько не скрываем», — заметил Чепа.

При этом депутат добавил, что со стороны Киева и западных партнеров Украины звучат лишь декларации на различные темы, включая временное перемирие по линии соприкосновения.

«Понятно, что за этим стоит. Доверие к этим заявлениям крайне низкое. Реальных предложений со стороны Украины я не слышал», — сообщил политик.

Есть моменты, которые говорят об этом (готовности Киева к переговорам — прим. «Ленты.ру»): это внутреннее положение на Украине, это определенное недовольство в разных политических кругах Украины, это осложнения отношений Киева с рядом европейских стран. Мы это видим. С другой стороны, мы слышим заявления европейских политиков, требующих продолжения конфликта. Мы видим продолжающиеся поставки вооружения Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президента Украины Владимира Зеленского призывали уйти в отставку после массированного удара, нанесенного Россией в ночь на 2 июля. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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