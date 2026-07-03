В России заявили об отправленных Киеву сигналах

Заявления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и после форума говорят о готовности страны к переговорам по Украине, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об отправленных Киеву сигналах.
«Я думаю, что те заявления президента, которые были и на Петербургском форуме, и после него, являются не просто сигналами, а заявлениями, которые говорят о нашей готовности и наших требованиях к переговорам. Мы последовательны, в том числе последовательны в намерениях, которые обсуждались в Анкоридже, которые мы выдвигали на предыдущих переговорах. Мы об этом говорим, и это мы нисколько не скрываем», — заметил Чепа.
При этом депутат добавил, что со стороны Киева и западных партнеров Украины звучат лишь декларации на различные темы, включая временное перемирие по линии соприкосновения.
«Понятно, что за этим стоит. Доверие к этим заявлениям крайне низкое. Реальных предложений со стороны Украины я не слышал», — сообщил политик.
Есть моменты, которые говорят об этом (готовности Киева к переговорам — прим. «Ленты.ру»): это внутреннее положение на Украине, это определенное недовольство в разных политических кругах Украины, это осложнения отношений Киева с рядом европейских стран. Мы это видим. С другой стороны, мы слышим заявления европейских политиков, требующих продолжения конфликта. Мы видим продолжающиеся поставки вооружения
Ранее президента Украины Владимира Зеленского призывали уйти в отставку после массированного удара, нанесенного Россией в ночь на 2 июля. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он указал, что украинские военные испытывают нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО), а также ракет и беспилотников. При этом, по словам Соскина, Зеленский не в состоянии что-либо сделать в сложившейся ситуации, а срок его полномочий на посту президента уже истек.