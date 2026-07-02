Зеленского призвали уйти в отставку после ночного удара России

Соскин: Зеленский должен уйти в отставку после удара России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку после массированного удара, нанесенного Россией в ночь на 2 июля. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он указал, что украинские военные испытывают нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО), а также ракет и беспилотников. При этом, по словам Соскина, Зеленский не в состоянии что-либо сделать в сложившейся ситуации, а срок его полномочий на посту президента уже истек.

«В общем, вывод какой: власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной. (...) Если Зеленский не может ничего сделать, он должен просто сказать, что уходит в отставку», — заключил он.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. По словам Зеленского, атака оказалась одной из самых масштабных за время конфликта.