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19:43, 2 июля 2026Бывший СССР

Россия обрушила на Украину один из самых мощных ударов за время СВО. Зеленский выступил с заявлением

Зеленский назвал удар России по Украине в ночь на 2 июля одним из самых массированных
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после удара возмездия России по республике. Он сказал, что Киев ответит Москве на атаку.

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это безусловно», — заявил он.

По утверждению главы Украины, атака на объекты в стране в ночь на 2 июля стала одной из самых массированных с начала вооруженного конфликта.

Эта атака — одна из самых массированных с начала войны в принципе

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский президент признался, что всего по Украине выпустили около 70 ракет различных типов и почти 500 беспилотников.

Зеленский назвал Киев основной целью массированного удара России по Украине

Киев стал основной целью массированного ночного удара России, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

«Основной удар был направлен именно на Киев», — заявил он.

О том, что большинство ударов России по Украине в ночь на 2 июля пришлись на Киев, рассказал и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, около половины атак пришлось на украинскую столицу. Подпольщик уточнил, что активнее всего удары наносились по заводам, собирающим или ремонтирующим электронику.

Лебедев отметил, что после ударов в столице Украины пропал оптоволоконный интернет, и назвал это большим плюсом для России.

«От оптоволокна зависит экономика, военные действия. И удар по мошенникам, которые обзванивают наших бабушек из киевских кол-центров, тоже лишним не будет», — сказал он «Царьграду».

Министр обороны Украины накануне удара возмездия уверял, что «небо защищено»

Министр обороны Украины Михаил Федоров перед российским ударом возмездия выступил с докладом «Украинское небо защищено». Он опубликовал фотографию с мероприятия, состоявшегося 1 июня. Позади Федорова на сцене крупная надпись: «Небо Украины защищено».

Как написал депутат Верховной Рады Максим Бужанский, Федорову нужно «чуть меньше пафоса», поскольку подобные мероприятия выглядят на фоне происходящего «просто сюрреалистично».

На Западе отреагировали на массированную атаку России на Киев

Массированная атака на военные и инфраструктурные объекты стала ответом Москвы на действия Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. (…) Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — заявил он.

По словам ирландского журналиста, серия взрывов на Украине продолжалась несколько часов.

В ночь на 2 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны подчеркнули, что военные объекты были атакованы при помощи высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Что о «ночи возмездия» написали мировые СМИ, «Лента.ру» рассказывала ранее.

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