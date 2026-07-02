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17:30, 2 июля 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

Зеленский заявил об ответе на удар возмездия по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответе России после удара возмездия по Украине. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это безусловно», — подчеркнул он.

В ночь на 2 июля Российская армия нанесла массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что около половины ударов пришлось на Киев. Он уточнил, что особенно активно удары наносились по заводам, которые собирают или ремонтируют электронику.

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