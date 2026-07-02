Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

Зеленский заявил об ответе на удар возмездия по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответе России после удара возмездия по Украине. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это безусловно», — подчеркнул он.

В ночь на 2 июля Российская армия нанесла массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что около половины ударов пришлось на Киев. Он уточнил, что особенно активно удары наносились по заводам, которые собирают или ремонтируют электронику.