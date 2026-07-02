В подполье раскрыли детали ночного удара по Украине

Координатор подполья Лебедев: По Украине ночью нанесли сотню ударов

Вооруженные силы (ВС) России нанесли сотню ударов по объектам на Украине, в том числе в Киеве, минувшей ночью. Детали атаки раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Царьградом».

По его словам, около половины ударов пришлось на Киев. Лебедев уточнил, что особенно активно работали по заводам, которые собирают или ремонтируют электронику. «Все это дело хорошо и дружно взлетало. И оно до сих пор горит, столбы дыма видны хорошо», — отметил координатор подполья.

Отдельно Лебедев отметил, что после ударов в столице Украины пропал оптоволоконный интернет.

Для нас это большой плюс. От оптоволокна зависит экономика, военные действия. И удар по мошенникам, которые обзванивают наших бабушек из киевских кол-центров, тоже лишним не будет Сергей Лебедев координатор подполья

Также, добавил он, серьезный удар был нанесен по Кривому Рогу, где украинские военные прятали военную технику и одновременно проводили обучение личного состава, а в Харькове ВС России ударили по складам.

Ранее Минобороны России объявило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Удар наносился с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования. Кроме того, военные использовали и ударные беспилотные летательные аппараты.