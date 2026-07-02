Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

Зеленский: Основной целью массированного российского удара был Киев

Киев стал основной целью российского массированного ночного удара. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Основной удар был направлен именно на Киев», — написал Зеленский.

По его словам, всего по Украине было выпущено около 70 различных типов ракет и почти 500 беспилотников.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.