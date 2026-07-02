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10:17, 2 июля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

Зеленский: Основной целью массированного российского удара был Киев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев стал основной целью российского массированного ночного удара. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Основной удар был направлен именно на Киев», — написал Зеленский.

По его словам, всего по Украине было выпущено около 70 различных типов ракет и почти 500 беспилотников.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

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