Зеленский назвал особенность массированной атаки на Украину

Зеленский: Атака на Украину в ночь на 2 июля стала одной из самых массированных

Атака на Украину в ночь на 2 июля стала одной из самых массированных с начала конфликта. Особенность атаки назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «ТСН».

«Эта атака — одна из самых массированных с начала войны в принципе», — заявил украинский лидер.

2 июля Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее Зеленский заявил, что Киев стал основной целью российского массированного ночного удара. По его словам, всего по Украине было выпущено около 70 ракет различных типов и почти 500 беспилотников.