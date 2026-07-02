На Западе отреагировали на массированную атаку России на Киев

Боуз назвал массированную атаку РФ на Киев ответом на действия Зеленского

Массированная атака Вооруженных сил (ВС) на военные и инфраструктурные объекты является ответом Москвы на действия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. (…) Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — написал он.

Журналист отметил, что серия взрывов на Украине длилась несколько часов.

Ранее Владимир Зеленский заявил об ответе России после удара возмездия по Украине. «Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это безусловно», — отметил он.

Лидер Украины также назвал атаку на страну в ночь на 2 июля одной из самых массированных с начала конфликта.