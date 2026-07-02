«Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

Sky News: Удар возмездия стал самой сильной атакой на Киев с середины июня

Российские войска в ночь на 2 июля нанесли удар возмездия по Украине. Как пояснили в Минобороны, это стало ответом на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Удару подверглись военные и околовоенные объекты. Целями, в частности, стали предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Полтавской, Днепропетровской и других областях.

В министерстве рассказали, что при атаке использовались высокоточные ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Массированный удар привлек внимание крупных мировых СМИ — по их мнению, он продемонстрировал военное превосходство России над Украиной. Подробнее о том, что за рубежом говорят о российской атаке, — в обзоре «Ленты.ру».

Sky News: Самая сильная атака на Киев

Британский телеканал Sky News описал удар России как «самую сильную атаку на Киев с середины июня». «Ночью над Киевом поднялись столбы дыма», — отметило СМИ.

Обе стороны (Россия и Украина — прим. «Ленты.ру») охарактеризовали это как массированную атаку британский канал Sky News

Фото: ГСЧС Украины

AP: Россия применила сотни беспилотников против Украины

«В течение нескольких часов ночью украинскую столицу сотрясали громкие взрывы», — написало международное агентство Associated Press (AP) в материале, посвященном удару возмездия. Отмечается, что Россия выпустила по Украине десятки ракет и сотни беспилотников.

Министр иностранных дел [Украины] Андрей Сибига заявил, что в столице была «ночь ужаса» международное агентство АP

NYT: Удар возмездия показал огромную разницу в возможностях Москвы и Киева

Совершенная атака продемонстрировала «огромную разницу в возможностях применения дальнобойных вооружений между двумя странами», пришла к выводу американская газета The New York Times (NYT).

«В то время как Москва может одновременно обстреливать украинские города десятками баллистических и крылатых ракет, Киев может ответить беспилотниками большой дальности и всего несколькими ракетами», — говорится в публикации.

Фото: ГСЧС Украины

«Би-би-си»: Атака произошла на фоне успехов России в Константиновке

Съемочная группа британского канала «Би-би-си», находившаяся в Киеве, рассказала, что всю прошлую ночь слышала громкие взрывы.

К 3:30 по местному времени мы насчитали десять мощных ударов журналисты «Би-би-си»

Сотрудники телеканала также обратили внимание на то, что удар по Украине был нанесен на фоне успехов российских войск в Константиновке. «Если Россия возьмет этот город под контроль, то получит ключ ко всему Донбассу», — подчеркивается в статье.