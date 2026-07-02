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09:31, 2 июля 2026Россия

Россия нанесла удар высокоточным оружием по Украине. Поражены предприятия военной промышленности и аэродромы

Россия ударила высокоточным оружием по Украине в ночь на 2 июля
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по целям на Украине. Об этом утром в четверг, 2 июля, сообщили в российском Минобороны.

Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами

Минобороны России

В ведомстве уточнили, что в результате удара возмездия на Украине были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Ночную атаку назвали сверхсложной

Всего по объектам на Украине российские военные выпустили около 74 ракет: около 30 крылатых ракет Х-101, около 24 баллистических ракет «Искандер-М», около 12 гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», шесть крылатых ракет «Калибр» и две ракеты Х-59/69, заявил координатор подполья Сергей Лебедев. Из них украинская противовоздушная оборона (ПВО) смогла перехватить около 24.

Украинский военный блогер Богдан Мирошников назвал сверхсложной ночную атаку на инфраструктуру и военные объекты Украины. Он предполагает, что всего по Киеву было выпущено около 60 ракет различных типов и более 100 реактивных беспилотников.

Лебедев, в свою очередь, сообщил, что к шести часам утра по украинской столице были запущены около 34 ракет: 26 баллистических «Искандер-М» и восемь гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». По его данным, украинская ПВО смогла перехватить лишь шесть «Искандеров». При этом ни один из восьми запущенных «Цирконов» перехвачен не был.

Даже если количество перехваченных «Искандеров» увеличится, основной вывод уже понятен: противоракетная оборона Киева оказалась способна снять только часть баллистической волны и не смогла перехватить гиперзвуковые ракеты

Сергей Лебедевкоординатор подполья

Фото: Alina Smutko / Reuters

Зеленский заранее предупредил украинцев об ударе возмездия

Украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что в ночь на 2 июля Вооруженные силы России могут нанести массированный удар. «Сегодня поступила очень неприятная информация об очередной подготовке такого российского массированного удара. Есть данные разведки», — сообщил он.

Заявление Зеленского прокомментировал ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в своем Telegram-канале «Condottiero». По его словам, президент Украины обманул своих сограждан.

Никакого «супер мощного» удара ночью не было. Обычные 50-70 ракет разного диапазона и 250-300 БПЛА включая реактивные Герани

Condottieroэкс-боец ЧВК «Вагнер»

Экс-боец «Вагнера» отметил, что под ударом, как и ранее, оказались «топливо, склады, производство». При этом он допустил, что российские военные могут нанести действительно мощный удар.

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