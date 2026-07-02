Раскрыты цели массированного удара возмездия по Украине

МО РФ: При ударе возмездия поражены аэродромы и объекты топливного комплекса Украины

Целями массированного удара возмездия России по Украине стали объекты в пяти областях. Информацию о попавших под удар объектах раскрыли в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, удар высокоточным оружием был нанесен по объектам украинского топливного комплекса, а также ряду военных аэродромов.

Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Министерство обороны России

Ранее в России заявили о безвыходном положении Владимира Зеленского. «Зеленский загнан в угол. И он сейчас пытается найти выход из этой ситуации», — сообщил генерал-майор Сергей Липовой.