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20:46, 17 июня 2025Экономика

Лукашенко заговорил о голоде в Белоруссии

Лукашенко предупредил о возможности голода в Белоруссии из-за падежа скота
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Если не изменить ситуацию с падежом скота в Белоруссии, то вскоре стране «жрать будет нечего». Об этом на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству заявил президент республики Александр Лукашенко. Видео с ним опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению главы государства, главной причиной рекордного падежа является неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной. При этом он опроверг слухи о нехватке людей.

«И неправда, что у нас не хватает людей — мы их не организовали и не заставили работать. Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был», — подчеркнул Лукашенко.

Он раскритиковал оппозиционных журналистов, описав их как «беглых отморозков», которые «услышат, что я что-то сказал, наши журналисты что-то написали, то хватаются и начинают раскручивать: бульбы (картофеля — прим. «Ленты.ру») нема, еще чего-то не хватает и так далее».

В конце мая Лукашенко призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии случаев падежа скота и признался, что не понимает, как можно было допустить такую ситуацию.

Отдельно многолетний лидер республики возмутился тем фактом, что районные ветеринары вместо лечения и профилактики заболеваний скота занимаются сокрытием гибели животных.

На прошлой неделе Лукашенко призвал белорусов не употреблять слишком много картофеля, не более двух раз в неделю. Его слова прозвучали на фоне дефицита этого продукта, который сложился в республике весной.

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