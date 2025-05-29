Лукашенко пообещал наказывать тюрьмой за падежи

Лукашенко: Падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума

В Белоруссии падеж скота достиг исторического максимума, президент страны Александр Лукашенко призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии этих случаев. Об этом сообщает ТАСС.

Президент рассказал, что как человек, работавший в сельском хозяйстве, не понимает, как можно было допустить такую ситуацию. Он потребовал отчета от генерального прокурора и председателя Комитета госконтроля о количестве наказанных работников за падеж скота. Он также возмутился тем фактом, что районные ветеринары вместо лечения и профилактики заболеваний скота занимаются сокрытием гибели животных.

Ранее Лукашенко заявил о желании помочь «братьям-россиянам» с картошкой. «Надо помочь братьям-россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены», — подчеркнул президент Белоруссии.

До этого Лукашенко призвал всех сажать картошку. По словам главы государства, весенние заморозки сделали «свое грязное дело» и навредили посевам.