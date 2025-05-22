Лукашенко призвал всех сажать картошку

Лукашенко: Чтобы не знать проблем, всем нужно высаживать картофель

Чтобы не знать проблем из-за заморозков и непростых погодных условий, всем нужно сажать картошку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, весенние заморозки сделали «свое грязное дело» и навредили посевам. Несмотря на то что катастрофических последствий от непогоды нет, он призвал население республики высаживать на приусадебных хозяйствах картофель.

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех», — пояснил он.

Помимо картофеля, стоит заняться высадкой лука, моркови и других овощей. Эта продукция позволит и насытить внутренний рынок, и даже продать соседям, чтобы «заработать какую-то копейку», добавил Лукашенко.

В феврале президент возмутился ростом цен на картофель. По его словам, стоимость картофеля в Белоруссии за два месяца увеличилась на десять процентов. Он поручил Комитету государственного контроля разобраться с ситуацией в торговых сетях и определить, какая продукция является дефицитной, а также дополнительно посадить семенной картофель.

Позднее Лукашенко призвал белорусов не переживать из-за нехватки картофеля в стране. По его словам, без популярного корнеплода республика не останется.