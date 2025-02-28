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15:10, 28 февраля 2025Экономика

Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

Лукашенко: Цены на картофель в Белоруссии за два месяца подскочили на 10 %
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

За два месяца стоимость картофеля в Белоруссии выросла на 10 процентов. Фактом подорожания продукта возмутился президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

На совещании о новой системе регулирования цен глава государства потребовал доложить о ситуации и принятых мерах по обеспечению доступности овощей и фруктов.

«И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то это любит из молодежи. Ради Бога. Тогда покупайте. Мое дело — обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы... производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки», — заявил президент.

По словам Лукашенко, чиновники не выполнили задачу организовать стабилизационные фонды, с помощью которых можно было обеспечить население зимой и весной доступными овощами и фруктами. Виновных в текущем положении дел он распорядился «выгнать к чертовой матери».

«Выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил», — заявил он.

Ранее стало известно, что гендиректора и учредителя ООО «Агрисовгаз инжиниринг» Сергея Скрипникова обвинили во введении в заблуждение и дальнейшем хищении более 67 миллионов рублей из программы Союзного государства России и Белоруссии «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура». Программа, целями которой назывались обеспечение населения высококачественным картофелем и выпуск продуктов здорового питания, осталась невыполненной.

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