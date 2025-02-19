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19:01, 19 февраля 2025Экономика

Стало известно о проблемах с картофельной программой России и Белоруссии

«Ъ»: Из картофельной программы Союзного государства могли украсть 67 млн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Гендиректора и учредитель ООО «Агрисовгаз инжиниринг» Сергея Скрипникова обвинили во введении в заблуждение и дальнейшем хищении более 67 миллионов рублей из программы Союзного государства России и Белоруссии «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сама программа, целями которой назывались обеспечение населения обеих стран высококачественным картофелем собственного производства и выпуск продуктов здорового питания из топинамбура, так и осталась невыполненной. Исследования приняты в конце 2015 года и оплачены из бюджета. Потерпевшей стороной выступает Минсельхоз России.

«Агрисовгаз инжиниринг» занималось строительством теплиц, в том числе в условиях Крайнего севера, однако в развитии производства картофеля и топинамбура Скрипников участия не принимал. Он купил исследовательские работы, в которых были найдены недостатки, у других авторов, исправил их и предоставил заказчику как свои.

Подозрения у правоохранителей вызвал срок работ. Изменения в десять отчетов о научно-исследовательских работах были внесены за несколько дней, и их оказалось достаточно для принятия.

Представители обвиняемого настаивают на невиновности подзащитного и указывают, что претензии могло бы предъявить Союзное государство, а не Минсельхоз, но оно осталось в стороне от иска.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко признал, что за последние десять лет население Белоруссии сократило потребление картофеля. В свою очередь, в России в 2024 году стоимость картофеля для населения выросла на 92 процента. Чиновники объясняют ситуацию снижением урожая, а также низкой стоимостью корнеплода в прошлые годы.

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