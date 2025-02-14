В Белоруссии признали снижение потребления картофеля

Премьер Белоруссии Головченко: Потребление картофеля в стране за 10 лет упало

За последние десять лет население Белоруссии сократило потребление своей традиционной культуры — картофеля. Об этом во время посещения одного из тепличных хозяйств Могилевской области рассказал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает ТАСС.

По его словам, одновременно на треть выросло потребление фруктов и овощей. Такую динамики чиновник объяснил ростом доходов населения, «внедрением в сознание и практику элементов здорового образа жизни» и потреблением большего количества натуральной клетчатки. Например, огурцов этой зимой белорусы едят в 1,6 раза больше, чем раньше.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский объяснил, что рекордный рост стоимости картофеля в стране в 2024 году связан с тем, что в прошлые годы он был слишком дешев.

В то же время в пресс-службе Минсельхоза признали, что частично подорожание корнеплода на 92 процента связано и со снижением урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Белорусские фермеры в конце прошлого года также жаловались на убыточность выращивания картофеля, из-за чего снижаются его сборы.

Так, руководитель Гродненской областной ассоциации фермеров Дмитрий Мирский говорил, что затраты на удобрения, топливо, запчасти и зарплату с учетом установленных государством предельных цен не позволяют окупать урожай. На этом фоне правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза картофеля за пределы страны.