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15:45, 22 января 2025Экономика

Власти объяснили резкий рост цен на картофель в России

Минсельхоз сообщил о снижении урожая картофеля в 2024 году из-за плохой погоды
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Урожай картофеля в прошлом году снизился относительно рекордного 2023 года в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом, комментируя рост цен на продукты на 92 процента за 12 месяцев, журналистам заявили в пресс-службе Минсельхоза, передает ТАСС.

В стране собрано 7,2 миллиона тонн картофеля в организованном секторе, что в целом остается на уровне средних многолетних значений. На урожай повлияли возвратные заморозки весной, последующая засуха и обильные осадки в ряде регионов.

Для обеспечения внутреннего рынка в межсезонье решено установить льготы на импорт картофеля в Россию в объеме до 150 тысяч тонн. Такой объем, уверены в ведомстве, позволит полностью закрыть внутренние потребности.

Ранее сообщалось, что картофель стал самым подорожавшим в 2024 году продуктом. Эксперты полагают, что такая ситуация связана с эффектом низкой базы, ведь в 2023 и 2022 годах он, наоборот, дешевел на 15,8 и 31,5 процента соответственно.

В конце прошлого года Росстат указал, что урожай зерновых и зернобобовых культур в России снизился до 124,96 миллиона тонн, что на 13 процентов меньше результата 2023-го.

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