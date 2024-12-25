Урожай в России снизился более чем на десять процентов

Росстат сообщил о снижении урожая зерновых и зернобобовых до 125 миллионов тонн

По итогам 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур в России снизился до 124,96 миллиона тонн, что на 13 процентов меньше результата прошлого года — 144,96 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Официальный прогноз на текущий год составлял 130 миллионов тонн. Как отмечают в ведомстве, данные могут несколько измениться при получении сведений сельхозпроизводителей по поводу уборки поздних культур.

Отдельно пшеницы собрано 82,4 миллиона тонн, ржи — 1,16 миллиона, ячменя — 16,7 миллиона, кукурузы — 13,2 миллиона, овса — 3 миллиона, риса — 1,26 миллиона, гречихи — 1,2 миллиона, а проса — 322 тысячи тонн.

Урожай картофеля составил 18 миллионов тонн, подсолнечника — 16,6 миллиона, сои — 7 миллионов, рапса — 4,7 миллиона, сахарной свеклы — 41,9 миллиона, овощей — 13,7 миллиона, плодов и ягод — 3,8 миллиона.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на тот период российские аграрии собрали более 128 миллионов тонн зерна. Тогда, до уточнения Росстатом, он положительно оценил итоги уборочной кампании с учетом многочисленных неблагоприятных факторов.