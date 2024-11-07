Объемы собранного в России зерна подсчитали

Премьер Мишустин: российские аграрии собрали более 128 миллионов тонн зерна

К настоящему времени российские аграрии успели собрать более 128 миллионов тонн зерна. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства уточнил, что речь идет о предварительных данных, окончательная оценка станет известна позже. Мишустин положительно оценил достигнутый результат. При этом хороший прирост фиксируется не только в сегменте зерновых, но и масличных агрокультур, включая сою, подсолнечник и рапс.

Премьер отметил, что достичь подобной динамики удалось вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые затронули ряд регионов. Весной, напомнил он, центральные регионы столкнулись с майскими заморозками, а летом затяжная засуха охватила южные субъекты. «Весной-летом была непростая ситуация — заморозки, паводки, засуха», — резюмировал Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2024 года урожай зерновых в России составит порядка 130 миллионов тонн. Эти объемы, по его словам, позволят удовлетворить не только внутренний спрос, но и реализовать экспортные задачи, стоящие перед отечественным агропромышленным комплексом.