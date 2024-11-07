Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 7 ноября 2024Экономика

Объемы собранного в России зерна подсчитали

Премьер Мишустин: российские аграрии собрали более 128 миллионов тонн зерна
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

К настоящему времени российские аграрии успели собрать более 128 миллионов тонн зерна. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства уточнил, что речь идет о предварительных данных, окончательная оценка станет известна позже. Мишустин положительно оценил достигнутый результат. При этом хороший прирост фиксируется не только в сегменте зерновых, но и масличных агрокультур, включая сою, подсолнечник и рапс.

Премьер отметил, что достичь подобной динамики удалось вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые затронули ряд регионов. Весной, напомнил он, центральные регионы столкнулись с майскими заморозками, а летом затяжная засуха охватила южные субъекты. «Весной-летом была непростая ситуация — заморозки, паводки, засуха», — резюмировал Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2024 года урожай зерновых в России составит порядка 130 миллионов тонн. Эти объемы, по его словам, позволят удовлетворить не только внутренний спрос, но и реализовать экспортные задачи, стоящие перед отечественным агропромышленным комплексом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше