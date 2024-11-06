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16:13, 6 ноября 2024Экономика

В России заметно понизили прогноз урожая зерна

Вице-премьер Патрушев: урожай зерна в России в 2024 году составит 130 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суммарный урожай зерна в России по итогам 2024 года составит 130 миллионов тонн, что на два миллиона ниже прежнего прогноза Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза). Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Несмотря на снижение оценки, итоговый урожай зерна в этом году позволит обеспечить продовольственную безопасность на внутреннем рынке и гарантирует выполнение экспортных задач, пояснил Патрушев. «Несмотря на эти форс-мажорные обстоятельства (неблагоприятный погодные условия — прим. «Ленты.ру»), получим свои 130 миллионов тонн зерновых», — резюмировал вице-премьер.

Он напомнил, что весной 2024 года ряд российских регионов столкнулся с аномальными для этого времени года заморозками. Кроме того, летом страну накрыла затяжная засуха, а в начале осени прошли проливные дожди. В итоге неблагоприятные погодные условия привели к пересмотру прогноза урожая зерна в РФ, отметил Патрушев. «Уборка урожая в 2024 году идет крайне тяжело», — заключил вице-премьер.

Ранее о намерении пересмотреть прогноз сбора зерновых в России в 2024 году заявляла глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, это стало необходимо в том числе на фоне действующего в Брянской, Белгородской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) и неблагоприятных погодных условий в Сибири. Предыдущая оценка ведомства подразумевала итоговый показатель на уровне в 132 миллиона тонн зерна.

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