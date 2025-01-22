Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 22 января 2025Экономика

В России назвали самый подорожавший за год продукт

РБК: Картофель в России подорожал в 2024 году на 92 %
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Цены на картофель по итогам прошлого года выросли примерно на 92 процента, следует из данных Росстата. Как пишет РБК, подорожавший почти вдвое овощ стал в 2024-м лидером роста стоимости среди продуктов, чья доля в потребительских расходах россиян превышает 0,1 процента.

Средняя цена килограмма картофеля в прошлом месяце составила 56,9 рубля. Только за ноябрь она выросла сразу на 17,6 процента, отмечается в материале.

Среди причин столь резкого подорожания популярного продукта, ставшего даже поводом для обращения в Генпрокуратуру, эксперты называют прежде всего эффект низкой базы — в 2023 и 2022 годах он наоборот дешевел на 15,8 и 31,5 процента соответственно.

Урожай в 2023-м оказался рекордным за 30 лет, достигнув в итоге 8,6 миллиона тонн. В прошлом же году он составил 7,2 миллиона тонн, что среди прочих факторов привело к повышению цены.

Как объяснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, на снижение урожая повлияло сокращение посевных площадей (на 33,9 тысячи гектаров по данным Минсельхоза), а также неблагоприятные погодные условия — весной посевы пострадали от вернувшихся заморозков, а затем сказались засуха в одних регионах и переувлажнение почвы в других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Врач предупредил о требующих срочного обращения к врачу типах головной боли

      В Госдуме отреагировали на призыв Орбана снять санкции с России

      Чемпионку мира по самбо из России заподозрили в применении допинга

      Александра Ревву прозвали трактористом Володей из-за нового имиджа

      Путин переназначил Краснова Генпрокурором России

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше