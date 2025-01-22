В России назвали самый подорожавший за год продукт

РБК: Картофель в России подорожал в 2024 году на 92 %

Цены на картофель по итогам прошлого года выросли примерно на 92 процента, следует из данных Росстата. Как пишет РБК, подорожавший почти вдвое овощ стал в 2024-м лидером роста стоимости среди продуктов, чья доля в потребительских расходах россиян превышает 0,1 процента.

Средняя цена килограмма картофеля в прошлом месяце составила 56,9 рубля. Только за ноябрь она выросла сразу на 17,6 процента, отмечается в материале.

Среди причин столь резкого подорожания популярного продукта, ставшего даже поводом для обращения в Генпрокуратуру, эксперты называют прежде всего эффект низкой базы — в 2023 и 2022 годах он наоборот дешевел на 15,8 и 31,5 процента соответственно.

Урожай в 2023-м оказался рекордным за 30 лет, достигнув в итоге 8,6 миллиона тонн. В прошлом же году он составил 7,2 миллиона тонн, что среди прочих факторов привело к повышению цены.

Как объяснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, на снижение урожая повлияло сокращение посевных площадей (на 33,9 тысячи гектаров по данным Минсельхоза), а также неблагоприятные погодные условия — весной посевы пострадали от вернувшихся заморозков, а затем сказались засуха в одних регионах и переувлажнение почвы в других.