В Госдуме нашли способ разобраться с ценами на картофель

Депутат ГД Выборный попросил ФАН и Генпрокуратуру проверить цены на картофель

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность цен на картофель в магазинах. Об этом пишут «Известия».

Сам депутат объяснил, что среагировал на обращение избирателей. По данным Росстата, стоимость популярного продукта в магазинах выросла с начала года на 74 процента, хотя в стране нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса. При этом в опте цены на картофель начинаются от десяти рублей, а в рознице они увеличиваются в четыре-пять раз.

По словам Выборного, картофель относится к группе социальных товаров, наценку для которых торговые сети ранее обязались держать на уровне пяти процентов. А так как подорожание не останавливается, то надзорные ведомства должны принять незамедлительные меры.

В доказательство своих слов депутат показал одно из обращений. Там описана ситуация на интернет-агрегаторах, где картофель высшего качества можно купить по 20 рублей за килограмм. Однако в торговых сетях его стоимость составляет не менее 40-50 рублей.

Представитель ФАС указал, что служба уже занимается ценами на картофель. Предварительная проверка показала, что наценка может быть связана с промежуточными звеньями. Во время пути от оптовой точки до продажи в розницу картофель необходимо довезти, отсортировать, упаковать, а также хранить все это время, чтобы он не испортился.

Однако в ряде случаев наценки логистических центров признали завышенными. ФАС возбудила четыре дела в отношении таких компаний за нарушения закона о торговле.

В Минсельхозе утверждают, что урожай картофеля в России не ниже, чем в среднем за пять лет, и обеспечит основную часть потребностей. Весной российский рынок будет традиционно наполняться импортным картофелем из дружественных стран.

Между тем в Картофельном союзе утверждают, что в России корнеплода произведено слишком мало, а основной причиной такой ситуации стало удержание низких цен в минувшие годы. Чтобы не работать себе в убыток, аграрии сократили посевы. А кроме того, в этом году есть дефицит качественного картофеля, наиболее востребованного торговыми сетями. Мелкий картофель действительно можно купить в опте по десять рублей за килограмм, но он невостребованный.

Впрочем, в Госдуме также полагают, что проблема с наценками возникла еще и из-за отсутствия конкуренции. Требования торговых сетей к поставщикам и логистическим центрам зачастую бывают завышенными, так что пробиться сквозь них могут только заранее известные участники рынка. Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал, что готовится законопроект, усиливающий полномочия ФАС в борьбе с таким явлением.