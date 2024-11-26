Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 26 ноября 2024Экономика

В Госдуме нашли способ разобраться с ценами на картофель

Депутат ГД Выборный попросил ФАН и Генпрокуратуру проверить цены на картофель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность цен на картофель в магазинах. Об этом пишут «Известия».

Сам депутат объяснил, что среагировал на обращение избирателей. По данным Росстата, стоимость популярного продукта в магазинах выросла с начала года на 74 процента, хотя в стране нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса. При этом в опте цены на картофель начинаются от десяти рублей, а в рознице они увеличиваются в четыре-пять раз.

По словам Выборного, картофель относится к группе социальных товаров, наценку для которых торговые сети ранее обязались держать на уровне пяти процентов. А так как подорожание не останавливается, то надзорные ведомства должны принять незамедлительные меры.

В доказательство своих слов депутат показал одно из обращений. Там описана ситуация на интернет-агрегаторах, где картофель высшего качества можно купить по 20 рублей за килограмм. Однако в торговых сетях его стоимость составляет не менее 40-50 рублей.

Материалы по теме:
Безработица, рост цен и голод: как самый скандальный президент планеты за год привел экономику Аргентины к краху?
Безработица, рост цен и голод:как самый скандальный президент планеты за год привел экономику Аргентины к краху?
18 ноября 2024
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов. Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов.Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
13 ноября 2024

Представитель ФАС указал, что служба уже занимается ценами на картофель. Предварительная проверка показала, что наценка может быть связана с промежуточными звеньями. Во время пути от оптовой точки до продажи в розницу картофель необходимо довезти, отсортировать, упаковать, а также хранить все это время, чтобы он не испортился.

Однако в ряде случаев наценки логистических центров признали завышенными. ФАС возбудила четыре дела в отношении таких компаний за нарушения закона о торговле.

В Минсельхозе утверждают, что урожай картофеля в России не ниже, чем в среднем за пять лет, и обеспечит основную часть потребностей. Весной российский рынок будет традиционно наполняться импортным картофелем из дружественных стран.

Между тем в Картофельном союзе утверждают, что в России корнеплода произведено слишком мало, а основной причиной такой ситуации стало удержание низких цен в минувшие годы. Чтобы не работать себе в убыток, аграрии сократили посевы. А кроме того, в этом году есть дефицит качественного картофеля, наиболее востребованного торговыми сетями. Мелкий картофель действительно можно купить в опте по десять рублей за килограмм, но он невостребованный.

Впрочем, в Госдуме также полагают, что проблема с наценками возникла еще и из-за отсутствия конкуренции. Требования торговых сетей к поставщикам и логистическим центрам зачастую бывают завышенными, так что пробиться сквозь них могут только заранее известные участники рынка. Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал, что готовится законопроект, усиливающий полномочия ФАС в борьбе с таким явлением.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

      Россияне стали занимать больше денег у микрокредиторов

      Россияне обварились кипятком на улице при прорыве трубы

      Раскрыты подробности об управлявших сгоревшим в Анталье SSJ-100 пилотах

      В российском регионе приняли закон об абортах

      Красный рассвет в Москве объяснили

      Минобороны показало поражение бронетехники ВСУ в Курской области

      Стало известно об обеспечившем поражение пехоты ВСУ российском рядовом

      В Турции заявили о скором вынужденном отступлении США по конфликту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше